Более ста тысяч россиян переехало в Грузию на ПМЖ с начала года

С начала 2022 года и по 3 октября включительно в Грузию въехали 112 733 россиянина, в дальнейшем оставшиеся внутри страны. Такие данные впервые обнародовало 26 октября МВД Грузии, на них ссылается "Коммерсант". Информация стала ответом на депутатский запрос члена "Грузинской мечты" Левана Карумидзе. Его партия выступает за спокойное отношение к новой российской эмиграции и не считает число въехавших на ПМЖ гостей из соседней страны чрезмерным. С "Грузинской мечтой" активно полемизирует оппозиция в лице соратников Михаила Саакашвили из партии "Единое национальное движение".

Примечательно, что МВД Грузии уже официально отчитывалось о массовости миграции из России: подсчитывалась общая численность всех въехавших с 17 по 29 сентября. Эта цифра составила свыше 93 тысяч человек. Однако в данном случае не учитывалось число выезжающих россиян.

Для сравнения, в начале октября МВД Казахстана сообщило о том, что за две недели, прошедших с объявления частичной мобилизации, в страну въехало примерно 200 тысяч россиян.