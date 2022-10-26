Коммерческого директора Собчак отправили в СИЗО по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу коммерческого директора медиахолдинга "Oсторожно Media" Кирилла Суханова. Он проходит по делу о вымогательстве у главы госкорпорации "Ростех", который сам написал заявление о преступлении, сообщает издание Sota. В СИЗО он пробудет как минимум до 24 декабря.

По версии следствия, Суханов вымогал у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова 11 млн рублей за удаление и дальнейшее нераспространение некоей компрометирующей информации в Telegram-канале, созданном совместно с задержанным накануне экс-главредом Tatler Арианом Романовским. Своей вины он не признал.

СК ходатайствовал о заключении Суханова под стражу, мотивируя это его способностью скрыться от следствия и помешать работе силовиков. Защита Суханова просила отпустить его под залог в 4 млн рублей или назначить ему домашний арест.

Двоих фигурантов дела, возбужденного по ч.3 ст.163 УК, задержали в начале недели. В среду в СМИ появились сообщения о том, что владелица медиахолдинга "Осторожно Media" Ксения Собчак, имеющая статус подозреваемой в деле, успела покинуть Россию. Утром 26 октября в ее подмосковном загородном доме прошел обыск.

Спустя несколько минут после известия об аресте коллеги Собчак успела его прокомментировать, считая, что судебно-правоохранительная машина допустила ошибку и, возможно, признает это.

"Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение", - написала телеведущая в своем Telegram-канале.