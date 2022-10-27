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Новости 18:11

Путин заявил, что ассоциирует себя с народными низами

фото ЗакС политика Путин заявил, что ассоциирует себя с народными низами

Президент Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября с цитаты Александра Солженицына, а закончил словами Владимира Ленина.

Заявив, что Запад уже не может единолично управлять миром, а народы не хотят, чтобы он ими руководил, глава российского государства назвал ситуацию "революционной".

"Верхи не могут, низы не хотят", - вспомнил Путин фразу Ленина.

На вопрос модератора, с кем себя ассоциирует сам президент, Путин ответил, что "с низами, конечно".

"Отец рабочий, мастером рабочим. У мамы не было образования, даже среднего, нянечкой работала в больнице и дворником работала, сторожем ночным. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек", - заявил Путин.

Он добавил, что на мировом уровне выступает за демократическое общение с учетом интересов всех стран, а не только так называемого "золотого миллиарда".


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