Минпромторг согласен убрать Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг выразил готовность исключить Nissan из перечня параллельного импорта, рассказало 27 октября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ожидать этого следует после того, как в России будет на должном уровне налажено послепродажное обслуживание автомобилей этой марки.

"Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом", — приводит РИА "Новости" заявление Минпромторга.

О том, что активы "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" перейдут в собственность государства, Минпромторг сообщил 11 октября. Позже стало известно о планах передать предприятия и торговые площадки в собственность ФГУП "НАМИ". При этом, согласно условиям сделки, послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan в России и поставкой к ним запчастей будет заниматься "АвтоВАЗ".

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