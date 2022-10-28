За год россияне стали тратить на антидепрессанты на 70% больше средств

Расходы россиян на антидепрессанты в январе-сентябре 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). В абсолютном выражении эта сумма составила 5 млрд рублей.

Если говорить о количестве, то речь идет о 8,4 млн приобретенных с начала года упаковках антидепрессантов, и это больше на 48%, чем год назад. Наибольший спрос продемонстрировала Москва (1,3 тыс. упаковок на 10 тысяч взрослых граждан). За ней следуют Петербург (1,2 тыс.) и Подмосковье (976).

В свою очередь, траты россиян на успокоительные средства выросли за год на 56%. За девять месяцев года, ознаменовавшегося военной спецоперацией на Украине, таких препаратов куплено 108 млн упаковок.