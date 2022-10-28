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Новости 11:15

"Ведомости": Zoom лишает российские вузы доступа к платным аккаунтам

фото ЗакС политика "Ведомости": Zoom лишает российские вузы доступа к платным аккаунтам

Россияне продолжают сталкиваться со сложностями в использовании программы для видеоконференцсвязи Zoom, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Один из них рассказал, что крупному государственному вузу американский сервис отключил оплаченную до ноября лицензию. Предположительно, речь идет о филиале РГУП в Казани.

По словам другого собеседника газеты, отказ в облуживании от Zoom получили также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг попросил своих сотрудников отказаться от использования Zoom по работе и перейти на отечественные сервисы для видеоконференцсвязи. Летом похожим образом поступило Минэкономразвития.


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