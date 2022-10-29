Бывшего вологодского депутата Евгения Доможирова объявили в розыск

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск основателя движения "Вместе" и бывшего депутата Вологодского Заксобрания Евгения Доможирова. Его карточку в базе ведомства обнаружило издание Sota. Из нее следует, что 48-летний оппозиционер, работающий главным редактором медиапроекта SotaVision, проходит по некоему уголовном делу.

Перед тем, как весной эмигрировать, Доможиров успел стать фигурантом целых пяти административных дел о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). После начала военной спецоперации на Украине его также привлекали к административной ответственности за организацию несогласованной демонстрации.