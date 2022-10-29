ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:55

В день "Возвращения имен" силовики снимали на камеру подходящих к Соловецкому камню

фото ЗакС политика В день "Возвращения имен" силовики снимали на камеру подходящих к Соловецкому камню

На Троицкой площади в Петербурге в день традиционной акции "Возвращение имен", проводящейся в память о жертвах политических репрессий, дежурили сотрудники различных силовых ведомств. Организованная обществом "Мемориал"*, которую ликвидировали в прошлом году, акция не была санкционирована городскими властями.

Как сообщает издание Sota, потока людей, желающих возложить цветы или проявить иную активность у Соловецкого камня, на этот раз не наблюдалось. При этом немногочисленных людей, подходивших к камню, правоохранители фиксировали на видеокамеру.

*Минюст внес ПЦ "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована решением суда в декабре 2021 года


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама