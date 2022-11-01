Росавиация продлила запрет на перелеты в 11 аэропортов страны

Росавиация в очередной раз продлила действие запрета на воздушной сообщение с 11 аэропортами в ряде центральных и южных регионов страны, говорится 1 ноября на сайте федерального агентства. На этот раз режим временного ограничения полетов продлен до 9 ноября.

Запрет на перелеты распространяется на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям предписано доставлять пассажиров при помощи альтернативных маршрутов, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Накануне замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил о падении авиаперевозок на 15 % в первые 10 месяцев 2022 года относительно аналогичного периода годом ранее. При этом он дал скорректированный прогноз по итоговому значению авиаперевозок за год, предположив, что оно окажется несколько ниже ранее ожидаемого из-за продолжающегося закрытия 11 аэропортов.

Фото: pixabay