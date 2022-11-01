Соцвыплаты малоимущим семьям начисляются без учета доходов мобилизованных

Меры социальной поддержки, адресованные нуждающимся семьям, назначаются правительством без учета доходов частично мобилизованных. С таким разъяснением 1 ноября выступила пресс-служба кабинета министров, уточнив, что имеются в виду пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Более того, как сообщили в Минтруде, при оценке нуждаемости той или иной семьи не будут приниматься во внимание доходы мобилизованного, которыми он располагал до призыва: в том числе, доходы от предпринимательской деятельности.

Отметим, что накануне вечером президент Владимир Путин признался, что не решил, будет ли подписывать указ о завершении частичной мобилизации. При этом, по его словам, де-факто она уже подошла к концу.