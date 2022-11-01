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Новости 11:42

Соцвыплаты малоимущим семьям начисляются без учета доходов мобилизованных

фото ЗакС политика Соцвыплаты малоимущим семьям начисляются без учета доходов мобилизованных

Меры социальной поддержки, адресованные нуждающимся семьям, назначаются правительством без учета доходов частично мобилизованных. С таким разъяснением 1 ноября выступила пресс-служба кабинета министров, уточнив, что имеются в виду пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Более того, как сообщили в Минтруде, при оценке нуждаемости той или иной семьи не будут приниматься во внимание доходы мобилизованного, которыми он располагал до призыва: в том числе, доходы от предпринимательской деятельности.

Отметим, что накануне вечером президент Владимир Путин признался, что не решил, будет ли подписывать указ о завершении частичной мобилизации. При этом, по его словам, де-факто она уже подошла к концу. 


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