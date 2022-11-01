Комитет Совфеда поддержал закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью

Комитет Совета Федерации на заседании одобрил закон о мобилизации граждан с неснятыми и непогашенными судимостями, сообщило 1 ноября РИА "Новости". Документ также предполагает возможность несения альтернативной гражданской службы (АГС) во время мобилизации.

Как утверждает информагентство, голосование по инициативе состоится на пленарном заседании в среду.

Ранее закон поддержала в третьем чтении Государственная дума. Инициатива предполагает возможность мобилизации лиц с неснятыми и непогашенными судимостями по тяжким статьям Уголовного кодекса. При этом сохраняется запрет на мобилизацию осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершение терактов, госизмену и ряд иных.

Также документ позволяет гражданам, проходящим АГС в Вооруженных силах и иных войсках в качестве гражданского персонала, продолжать ее прохождение в указанных организациях