Базы военкоматов будут обновляться за счет сведений ЗАГС, ФНС и ПФР

Правительство поручило начать пилотный проект по подключению баз данных военкоматов к сведениям, имеющимся в распоряжении органов ЗАКС, ГАС "Выборы", Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы, сообщил 1 ноября РБК. По информации издания, тестирование системы будет проходить в Московской области.

О подключении используемой военкоматами автоматизированной системы данных о гражданах "Горизонт-МР" к сторонним ресурсам поведал военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов на круглом столе в Совете Федерации. По его словам, пилотный проект "в ближайшее время" стартует под руководством главы Минцифры Максута Шадаева.

"Разрабатывается комплекс мер по подключению "Горизонта-МР" к ГАС "Выборы", где у нас хранится наиболее точная информация [о гражданах], налоговой, пенсионному фонду, ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему "Горизонт-МР"", — произнес Астахов.

Присутствовавшие на круглом столе сенаторы раскритиковали Минобороны за ошибки в ходе частичной мобилизации. В частности, первый замглавы комитета Совфеда по обороне Владимир Кожин сравнил "Горизонт-МР" с разработанной ФНС системой получения данных. "Налоговая знает, где вы кофе выпили и расплатились, моментально, тут же. А мы сейчас говорим о том, что у человека дети родились и вы не знаете об этом. <...> Каменный век!" — заявил он.

Ранее сенаторы и депутаты от "Единой России" заявили о намерении внести на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением о ненужности публикации указа главы государства касательно прекращения частичной мобилизации в стране.

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