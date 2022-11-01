Россияне 22 тысячи раз пожаловались на частичную мобилизацию через "Госуслуги"

За последнюю неделю количество звонков на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации сократилось на 10 %, заявил 1 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Согласно его словам, в среднем кол-центры обрабатывают по 18 тысяч звонков в день.

При этом на портал "Госуслуг" за аналогичный период поступило две тысячи сообщений от граждан по обжалованию частичной мобилизации, указал чиновник. Всего же за время ее проведения на портал пришло 22 тысячи таких жалоб, озвучил цифры он.

При этом стартовавшая во вторник призывная кампания нашла отражение и в подготовке операторов кол-центров, заявил Чернышенко. "Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена", — приводит его слова пресс-служба правительства. Также, по словам Чернышенко, получить информацию по осеннему призыву можно на официальных ресурсах "Объясняем.рф".