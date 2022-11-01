Суд в Петербурге рассмотрит иск сенатора Кожина к журналистам

В Петербурге Петроградский районный суд зарегистрировал иск, поданный сенатором Владимиром Кожиным к ООО "Небоход-медиа", сообщает ТАСС. Политик считает, что от действий журналистов пострадали его честь, достоинство и деловая репутация.

"Сегодня мы видим, что практика откровенной клеветы в отношении государственных лиц, чиновников достигла своего апогея. Мы будем жестко реагировать на каждую подобную провокацию", - прокомментировала конфликтную ситуацию адвокат сенатора Марина Дубровская.

Кожина не устроили посвященные ему материалы в сетевом издании The Moscow Post, датируемые сентябрем нынешнего года. 63-летний государственный деятель добивается публикации опровержения. Исковое заявление уже передали судье Татьяне Мазневой.