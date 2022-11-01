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Новости 17:45

На участницу пацифистской акции на Красной площади составили два протокола

фото ЗакС политика На участницу пацифистской акции на Красной площади составили два протокола

Столичные правоохранители задержали на Красной площади активистку Екатерину Жмуцкую, вставшую в одиночный пикет с плакатом пацифистского содержания, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. 

Пикетчицу увезли в отдел полиции "Китай-город", куда также отправился адвокат Алан Кибизов.

По словам защитника задержанной, на нее составили два административных протокола: о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). По второму протоколу, предполагающему возможность ареста, Жмуцкую могут оставить в участке на ближайшие двое суток.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента


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