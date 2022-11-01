На участницу пацифистской акции на Красной площади составили два протокола

Столичные правоохранители задержали на Красной площади активистку Екатерину Жмуцкую, вставшую в одиночный пикет с плакатом пацифистского содержания, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Пикетчицу увезли в отдел полиции "Китай-город", куда также отправился адвокат Алан Кибизов.

По словам защитника задержанной, на нее составили два административных протокола: о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). По второму протоколу, предполагающему возможность ареста, Жмуцкую могут оставить в участке на ближайшие двое суток.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента