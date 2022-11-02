У производителя ликера Jaegermeister начались перебои с поставками в Россию

Производитель крепкого алкогольного напитка Jägermeister перестал завозить его в Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Cергея Mиронова. По его сведениям, о полном уходе с российского рынка говорить не приходится, и ликер однажды снова будет доступен потребителю.

"Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии", - пояснил он.

В понимании эксперта, заинтересованная в дальнейших продажах компания лишь создает видимость ухода из РФ, отказываясь от услуг официальных поставщиков.

"Они десятилетиями развивали бренд и финансировали в маркетинг, чтобы он прижился, а не для того, чтобы в один день пропал", - рассудил Mиронов.

Тем временем, представитель немецкого производителя утверждает, что контракт на поставки в Россию остается в силе и что в ближайшее время поступит очередная партия напитка. При этом, как передает BFM, официальное лицо признало, что имеют место логистические перебои.

Отметим, что с началом спецоперации на Украине многие известные производители алкоголя объявили о сворачивании торговли в России. Среди них - владельцы брендов Jameson, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys и Dewar's.