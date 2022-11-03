Арестованный в Москве активист держит голодовку уже почти месяц

Гражданский активист Григорий Саксонов на протяжении уже 27 дней держит голодовку в спецприемнике в знак протеста против спецоперации на Украине, сообщило 3 ноября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на друзей арестованного.

Саксонов был задержан 7 октября в столичном Александровском саду, куда он вышел с критическим по отношению к президенту Владимиру Путину плакатом. Пикет проводился в день 70-летия главы государства, вместе с Саксоновым полиция задержала москвичку Татьяну Козлову, которая фотографировала пикетчика. Позже суд назначил задержанной штраф в размере 300 тысяч рублей, признав виновной в повторном нарушении порядка проведения публичной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Саксонова суд также признал виновным в повторном нарушении порядка проведения публичной акции и назначил ему 28 суток административного ареста. Как сообщило "ОВД-Инфо"*, на активиста также составили протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), суд по административному делу назначен на 3 ноября.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов