В Кремле отрицают обсуждение вопроса о возвращении смертной казни

В Кремле не обсуждается вопрос отмены моратория на смертную казнь, заявил 3 ноября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соответствующий вопрос ему задали после заявления замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что при возникновении необходимости мораторий "может быть преодолен".

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", — приводит ответ Пескова РИА "Новости".

Накануне Дмитрий Медведев обратился в своем Telegram-канале к вопросу возможности отмены моратория на смертную казнь в России. отправной точкой для рассуждений чиновника стала деятельность "жовто-блакитных диверсантов" в России. "В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — написал он.