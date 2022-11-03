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Новости 13:18

В Кремле отрицают обсуждение вопроса о возвращении смертной казни

фото ЗакС политика В Кремле отрицают обсуждение вопроса о возвращении смертной казни

В Кремле не обсуждается вопрос отмены моратория на смертную казнь, заявил 3 ноября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соответствующий вопрос ему задали после заявления замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что при возникновении необходимости мораторий "может быть преодолен".

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", — приводит ответ Пескова РИА "Новости".

Накануне Дмитрий Медведев обратился в своем Telegram-канале к вопросу возможности отмены моратория на смертную казнь в России. отправной точкой для рассуждений чиновника стала деятельность "жовто-блакитных диверсантов" в России. "В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — написал он.


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