В Москве по делу об оправдании терроризма арестовали политического активиста Кригера

Черемушкинский суд Москвы отправил в следственный изолятор до Нового года активиста Михаила Кригера, которого обвиняют в оправдании терроризма (ч.2 ст.205 УК), передает издание Sota со ссылкой на его защитника Михаила Бирюкова. Журналисты отметили, что перед заседанием суд закрылся от всех посетителей, кроме адвокатов.

Кригеру, состоящему в движении "Солидарность", инкриминировали посты 2020 года в социальной сети, посвященные взрыву в здании архангельского управления МВД, который случился двумя годами ранее. Из-за освещения этого события в России уже выносились приговоры по статье об оправдании терроризма. Наиболее известный случай такого рода — преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой присудили 500 тысяч рублей штрафа. Статья предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.