Новогодние праздники проведут во всех учреждениях образования Ленобласти

Власти Ленинградской области разрешили учреждениям образования проводить различные детские мероприятия по случаю новогодних праздников. Губернатор Александр Дрозденко поручил ответственным за блок образования ведомствам донести эту информацию до всех районных администраций, школ и детсадов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Новогодние утренники в детских садах будут открыты для посещения родителями", — известили в администрации Ленобласти.

Ранее Александр Дрозденко сообщал, что власти региона решили отказаться от массовых мероприятий по случаю Нового года и направить освободившиеся средства на нужды военных, задействованных в спецоперации на Украине.

Ранее областной глава объявил о новых мерах поддержки частично мобилизованных.