Мосгорсуд продлил до февраля арест экс-координатору штаба Навального* в Уфе Чанышевой

Московский городской суд продлил 7 ноября срок содержания под стражей бывшему координатору штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой, сообщила Sota. Оппозиционерка останется под арестом как минимум до 3 февраля 2023 года.

Заседание по продлению меры пресечения прошлой в закрытом режиме. Как рассказала Sota, на этом настаивал представитель следствия, который в обоснование своей позиции говорил о наличии в деле материалов, составляющих государственную тайну.

Решение о закрытии заседания Чанышева назвала нарушением собственных прав. "Следователи не дают ни звонков, ни свиданий с моим мужем", — приводит ее слова издание.

Как рассказал ранее оппозиционер Иван Жданов**, обвинения Чанышевой предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса, включая организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участие в некоммерческой деятельности, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Ей грозит до 18 лет лишения свободы.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст внес Ивана Жданова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой