Минюст признал Шаца* иноагентом за гонорар от благотворительного фонда и ведение аккаунтов в соцсетях

Министерство юстиции известило Дзержинский райсуд Петербурга о том, на каком основании включило телеведущего Михаила Шаца* в реестр иностранных агентов, рассказал 7 ноября адвокат Александр Передрук в соцсетях. В понедельник состоялось первое заседание по иску артиста о признании незаконным включения его в перечень иноагентов.

"Из возражений Министерства юстиции России мы узнали, что Шац* был внесён в реестр так называемых "СМИ-иностранных агентов" за ведение аккаунтов в социальных сетях и участие в одной программе на телеканале "Дождь"**", — написал Передрук.

По рассказу адвоката, иностранным финансированием Шаца* министерство посчитало гонорар за работу ведущим на мероприятии российского Благотворительного фонда семьи Рыбаковых. "Логика Минюста довольно интересная — поскольку российское юридическое лицо (благотворительный фонд) получает на свою уставную деятельность денежные средства от иностранных источников, любой перевод от них будет считаться "иностранным финансированием"", — указал юрист и добавил, что его подзащитный "в принципе мог не знать о наличии у фонда таких средств".

При этом, по словам Передрука, на судебном заседании Минюст не предоставил доказательств ни получения Шацем* гонорара от благотворительного фонда, ни получения фондом иностранного финансирования. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв.

Шац* был внесен в перечень иноагентов в начале сентября. На следующий день он объявил, что посвящает полученное звание Петербургу, а в октябре стало известно о том, что он намерен оспаривать полученный статус.

*Минюст внес Михаила Шаца в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

Фото: RISODROM / YouTube (скриншот)