Турция перестала пропускать самолеты из России с двойной регистрацией

Турецкие власти запретили летать над территорией своей страны самолетам из России, зарегистрированным в двух юрисдикциях, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Из-за этого, как рассказала член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная, с 1 ноября продолжительность некоторых рейсов (например, в Египет) несущественно увеличилась.

Представители российского правительства, со своей стороны, недовольны новыми правилами и усматривают в них дискриминацию. Собеседник издания, работающий в Минтрансе, упрекает в создании неудобств Бермудские острова, которые затягивают процесс дерегистрации самолетов. Таким образом со стороны "недружественных государств", по его словам, имеет место нарушение Чикагской конвенции.

В ближайшее время профильные чиновники намерены провести переговоры с турецкими официальными лицами и добиться отмены новейшего решения. Ранее пролет воздушных судов из России с двойной регистрацией запретил Китай.

Напомним, что весной российские власти в качестве ответа на западные санкции разрешили авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге.