"Известия": Домашний интернет в России может подорожать на 10-15%

Домашний интернет и платное телевидение могут подорожать в 2023 году на 10-15%, сообщили 8 ноября "Известия" со ссылкой на исследование TelecomDaily. В числе причин этого называются дефицит телекоммуникационного оборудования из-за ухода зарубежных вендоров, рост инфляции и колебание курсов валют, падение спроса, ухудшение ситуации в экономике и повышение стоимости аренды и величины ставок по кредитам.

В целом среди опрошенных TelecomDaily менеджеров телеком-операторов свыше половины предположили, что рост тарифов в следующем году на домашний интернет и платное ТВ может превысить 10%. Так, рост на 10-15% прогнозирует 41% опрошенных, на 16% и выше — 14% респондентов. При этом треть специалистов заявили, что ожидают повышения тарифов на 3-9%.

Сверх того, менеджеры продающих мобильную связь компаний допустили, что в будущем году подорожает и она.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков назвал перенасыщенность рынка основной проблемой, влияющей на стоимость связи. "Брать новых абонентов неоткуда, большинство участников опроса признают, что объем оказанных ими услуг, а следовательно, и доходы, в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли на 3–10%. Ситуация такова, что увеличение тарифов — это основной инструмент получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии", — заявил он.

Согласно данным "ТМТ Консалтинга", по состоянию на II квартал 2022 года в России насчитывалось 34,9 миллиона абонентов домашнего широкополосного доступа в интернет. Что касается платного ТВ, то в 2021 году в стране его абонентская база достигла 46,5 миллиона подписчиков.

В начале октября Минцифры сообщило о том, что в России впервые снизился трафик мобильного интернета. Причиной этого назвали уменьшение количества работающих в стране сервисов по причине их блокировок или же их добровольного ухода с рынка.

Фото: pixabay