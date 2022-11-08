Краснов пожаловался на умножение количества фейков в интернете

Генеральный прокурор Игорь Краснов посетовал на кратное увеличение в интернете недостоверной информации, сообщило 8 ноября ТАСС. По версии силовика, причину этого следует искать в попытках дестабилизировать политическую обстановку в России.

Заявление Краснова прозвучало на встречи с генпрокурором при Верховном апелляционном суде Турции Бекиром Шахином.

"Кратно увеличились факты распространения недостоверных сведений в интернете, целью которых является искусственное формирование общественного мнения извне, прежде всего среди молодежи, в надежде дестабилизировать внутриполитическую обстановку, повлиять на принятие политических решений", - посетовал российский генпрокурор.

Краснов отдельно пожаловался коллеге на украинские власти, которые якобы "открыто используют любые поводы для провокаций, в том числе в информационной среде". Также он заявил о рисках киберпреступлений, в том числе и не в сфере компьютерной информации. "Современные технологии активно используются организованными преступными группами при совершении коррупционных деяний, а также против детей", - просветил он собеседника.

Фото: epp.genproc.gov.ru