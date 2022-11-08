Турция начала оплачивать российский газ в рублях

Турецкие власти приступили к оплате российского газа в рублях, о чем написали местные СМИ, на которые ссылается "Интерфакс". С заявлением об этом выступил министр энергетики Фатих Донмез. По его словам, к нынешнему положению вещей лидеры обеих стран стремились по меньшей мере последние пять лет.

"На данный момент процесс немного ускорен, на нашей последней встрече была достигнута договоренность. В связи с этим, конечно, необходимо провести некоторые технические работы. Торговля в рублях началась частично", - рассказал чиновник.

Помимо России его страна получает газ из Азербайджана и Ирана, а также может покупать его в Алжире и Ливии.

Отметим, что после введения беспрецедентных западных санкций нынешней весной президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий страны-покупательницы российского газа из числа так называемых недружественных оплачивать его в рублях. В результате некоторые европейские контрагенты полностью отказались от российских поставок.