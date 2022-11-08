Мосгорсуд отклонил жалобу Кара-Мурзы* на возбуждение против него дела о госизмене

Московский городской суд отклонил жалобу политика Владимира Кара-Мурзы*, пытавшегося опротестовать возбуждение против него уголовного дела по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщила 8 ноября Sota. Равным образом суд отклонил апелляцию оппозиционера из-за дела о фейках про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), добавило "ОВД-Инфо"**.

Всего против Кара-Мурзы* в настоящее время заведено три уголовных дела. Помимо распространения фейков о Вооруженных силах и госизмены ему также вменяют сотрудничество с нежелательной организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Дело о госизмене возбуждено, по словам адвоката Вадима Прохорова, из-за трех выступлений его подзащитного за пределами России: в Вашингтоне, Лиссабоне и Хельсинки.

Сейчас Кара-Мурза* находится в СИЗО, в последний раз Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 12 декабря.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов