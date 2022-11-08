Воронежец отсудил 10 тысяч рублей за незаконное задержание на митинге "навальнистов"

У воронежского активиста Федора Орлова получилось взыскать с полиции 10 тысяч рублей, передает издание Sota, с которым он сотрудничает. Суд счел, что его необоснованно задержали на акции протеста в апреле прошлого года, которую организовывали сторонники политика Алексея Навального.

По данным правозащитников, на манифестации с участием Орлова задержали не менее 84 человек. Сам он, полтора года назад оставленный в отделе полиции на ночь, утверждает, что его задержание пока стало единственным, которое удалось с успехом оспорить в суде.

Напомним, что несанкционированные митинги 21 апреля прошлого года прошли в десятках российских городов. Участники акций требовали допуска к осужденному к тому моменту оппозиционеру Алексею Навальному, испытывавшему проблемы со здоровьем, гражданских врачей. Во время петербургской акции правоохранители применяли к демонстрантам физическую силу.