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Новости 12:44

Кремль о планах Путина посетить Донбасс: Приедет, когда придёт время

фото ЗакС политика Кремль о планах Путина посетить Донбасс: Приедет, когда придёт время

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, поедет ли президент России Владимир Путин в Донбасс. Заявление чиновник озвучил в ходе мероприятия общества "Знание", передаёт РИА Новости.

"Конкретных планов нет, но не сомневаюсь, что приедет, когда придёт время", - высказался Песков.

Отметим, за всё время, что идёт конфликт на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года, которые не так давно вошли в состав РФ указом президента, Путин так и не побывал в этих регионах.

Песков же в свою очередь некоторое время назад посещал Луганск, где проводил обучение для журналистов и пресс-служб ЛДНР.


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