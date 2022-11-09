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Новости 13:36

В Латвии снесли один из последних памятников советским солдатам

фото ЗакС политика В Латвии снесли один из последних памятников советским солдатам

В латвийском городе Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям, который является одним из последних оставшихся монументов, установленных в республике в память о Красной армии, сообщается в Telegram-канале Baltnews.

Памятник появился в Резекне в 1976 году. Он посвящён памяти красноармейцев, которые погибли в ходе освобождения города в годы Второй мировой войны. Создателями являются латвийские скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе его имеют просто "Алёша".

"Алёшу" снесли в Резекне. Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии", — сообщает Baltnews.

В стране остались последние четыре мемориала в память о советских воинах. Всех их хотят снести в период до 15 ноября.


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