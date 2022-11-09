Минздрав Херсонской области: Информация о гибели Стремоусова не является официальной

Министерство здравоохранения Херсонской области не стало подтверждать сведения о гибели замруководителя администрации региона Кирилла Стремоусова в дорожно-транспортном происшествии, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Данные должны будут подтвердить медики, которых отправили обследовать место ДТП.

"На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения", – рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Ранее о гибели Стремоусова известил источник RT. Смерть замглавы херсонской администрации подтвердила также его коллега Екатерина Губарева. Сообщили об этом и в самой администрации региона.