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Новости 17:08

Минздрав Херсонской области: Информация о гибели Стремоусова не является официальной

фото ЗакС политика Минздрав Херсонской области: Информация о гибели Стремоусова не является официальной

Министерство здравоохранения Херсонской области не стало подтверждать сведения о гибели замруководителя администрации региона Кирилла Стремоусова в дорожно-транспортном происшествии, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Данные должны будут подтвердить медики, которых отправили обследовать место ДТП.

"На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения", – рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Ранее о гибели Стремоусова известил источник RT. Смерть замглавы херсонской администрации подтвердила также его коллега Екатерина Губарева. Сообщили об этом и в самой администрации региона.


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