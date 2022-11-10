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Новости 11:19

Путин поручил правительству представить предложения по контролю за тратами бюджета на СВО

фото ЗакС политика Путин поручил правительству представить предложения по контролю за тратами бюджета на СВО

Президент Владимир Путин отдал распоряжение правительству подготовить предложения по контролю за расходованием бюджетных средств на проведение спецоперации на Украине, следует из сообщения на сайте Кремля от 10 ноября. Поручение дано по итогам совещания с членами координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции", — говорится в тексте сообщения.

Кабмин должен представить свои предложения в срок до пятницы, 11 ноября.

Кроме того, в срок до 14 ноября правительство совместно с Минобороны должно привести нормативы обеспеченности армии и прочих войск и формирований в соответствие с их потребностями в ходе спецоперации "с учетом интенсивности использования и износа материальных средств".


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