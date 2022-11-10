Суд в Москве признал законным внесение Макаревича* в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы 10 ноября признал законным включение рок-музыканта Андрея Макаревича* в реестр иностранных агентов. Решение было вынесено по иску лидера "Машины времени" к Министерству юстиции.

Как следует из картотеки суда, Макаревичу* было отказано в удовлетворении его требований отменить решение Минюста.

Адвокат исполнителя Александр Передрук назвал в комментарии SOTAvision "абсолютно неправомерным" решение суда. "Безусловно, оно нарушает права и свободы моего доверителя, которые охраняются Конституцией Российской Федерации", — поделился мнением юрист.

При этом Передрук пожаловался на позицию Министерства юстиции, заявив, что ведомство не предоставило конкретных аргументов по сути дела. "На все вопросы, которые мы задавали представителям Минюста, мы получали очень абстрактные ответы относительно того, что существует политическая деятельность, нам цитировали выдержки из закона, который мы все прекрасно знаем", — заявил он. В качестве примера он привел вопрос об источниках иностранного финансирования подзащитного, ответ на который министерство, по словам юриста, так и не предоставило.

"Сложно оценивать аргументы, когда они максимально завуалированы и нет четких ответов на поставленные вопросы", — резюмировал Передрук.

Адвокат заявил о намерении обжаловать решение суда. Состоится это в установленный законом срок после получения документа на руки.

О том, что Макаревич* подал в суд в попытке оспорить статус иноагента, стало известно 11 октября. Одновременно с ним заявления подали телеведущий Михаил Шац** и политолог Валерий Соловей***. В минувший понедельник появилась информация о том, что основанием для внесения Шаца** в список иностранных агентов Минюст счел его выступление в роли ведущего на мероприятии российского благотворительного фонда.

*Минюст внес Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Михаила Шаца в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***Минюст внес Валерия Соловья в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

Фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала "Группа "Машина времени""