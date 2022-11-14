Нижегородскую сторонницу Навального приговорили к ограничению свободы по "санитарному делу"

Суд в Нижнем Новгороде назначил местной активистке и журналистке Наталье Резонтовой полтора года ограничения свободы в рамках так называемого "санитарного дела", сообщает Sota. Этим собирательным словосочетанием обозначают преследования организаторов и участников несанкционированных акций протеста в январе 2021 года, состоявшихся на фоне коронавирусных ограничений. Суд решил, что своим репостом в соцсети Резонтова призывала к выходу на несогласованный митинг, чем создала угрозу массового заражения граждан.

Приговор включил в себя запрет покидать Нижний Новгород без разрешения силовиков, а также посещать массовые мероприятия.

Напомним, митинги начала 2021 года в десятках городов представляли собой акции солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, который был арестован в январе прошлого года. С тех пор число уголовных дел против него выросло, а сам он оказался в реестре экстремистов и террористов. По "санитарному делу" в Москве к ограничению свободы и условным срокам приговорили многих его известных сподвижников. Почти все они за последние полтора года покинули Россию.