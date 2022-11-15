Суд в Якутске оштрафовал журналиста за слово "фронт" в эфире

Якутский городской суд вынес решение по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении заместителя главного редактора портала "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова, сообщило издание "7х7". Причиной судебного разбирательства стал комментарий журналиста телеканалу "Дождь"* о протесте местных жительниц против частичной мобилизации.

В ходе своего выступления 26 сентября Ефремов среди прочего употребил слово "фронт" в контексте специальной военной операции. Это было расценено как дискредитация Вооруженных сил.

"В своем выступлении Ефремов Т.А. дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации, использовав слово "фронт" применительно к специальной операции", — говорится в постановлении на сайте Якутского горсуда. Вместо использованного журналистом термина судья указала на необходимость применять словосочетание "линия соприкосновения", которое использовалось Министерством обороны и лично президентом России в его обращении 21 сентября.

Суд признал Ефремова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента