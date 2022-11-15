Архангельскую активистку признали виновной в дискредитации армии из-за сбора подписей

Октябрьский районный суд Архангельска привлек к ответственности местную жительницу Ольгу Кузнецову по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей, передает издание Sota.

Суть ее правонарушения состояла в сборе подписей за отмену президентского указа о частичной мобилизации, который она проводила в центре города с протестным плакатом в руках. Когда организатора акции попытались задержать, она отказалась проследовать с полицейскими. Из-за этого на активистку завели еще и дело о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), по которому оштрафовали на 2 тысячи рублей.

На следующей неделе апелляцию Кузнецовой рассмотрит областной суд.