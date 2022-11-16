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Новости 16:28

Осужденного из-за клипа Rammstein архангельского "навальниста" отправили в ШИЗО

фото ЗакС политика Осужденного из-за клипа Rammstein архангельского "навальниста" отправили в ШИЗО

Администрация колонии, в которой содержится бывший координатор штаба Навального* в Архангельске Андрей Боровиков, решила наказать его назначением десяти суток штрафного изолятора (ШИЗО). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Sota. О причинах принятого решения пока ничего не известно.

Напомним, что Боровиков отбывает реальный срок (2 года и 3 месяца) по обвинению в распространении порнографии: в основу дела лег репост видеоклипа группы Rammstein на странице активиста в соцсети "ВКонтакте". Ранее солист немецкого коллектива Тилль Линдеманн уклонился от ответа на вопрос о судьбе архангельского оппозиционера.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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