Суд в Архангельске оштрафовал журналиста Sota за посты в соцсети "ВКонтакте"

Ломоносовский районный суд Архангельска рассмотрел административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении журналиста Sota Александра Пескова, сообщило издание 18 ноября. Протокол на последнего был составлен из-за двух постов, опубликованных на его личной странице в соцсети "ВКонтакте".

Первый пост был посвящен годовщине с момента крушения малазийского Boeing 777 в Донецкой области, второй касался возвращения в Архангельск из Украины российских военнослужащих. Суд счел, что публикации дискредитируют Вооруженные силы, и назначил Пескову штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Пескова уже пытались привлечь за дискредитацию ВС РФ из-за поста о том, что Россия заняла 155-е место в рейтинге свободы прессы. Однако 2 сентября суд прекратил рассмотрение дела.

Сам Песков находится вне пределов России. В марте у него прошел обыск по делу об экстремистских организациях в связи с деятельностью Алексея Навального — ранее журналист возглавлял местный штаб Навального*. Позже на него было заведено дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) из-за слов в адрес проводившего обыск силовика.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов