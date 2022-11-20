Форум "Петербургский диалог" прекратит свое существование

Российско-германский форум "Петербургский диалог" больше не будет собираться, пишет "Медуза"* со ссылкой на журнал Der Spiegel. Решение было принято в пятницу. Его повторно должны обсудить на следующей неделе.

"Общее собрание участников „Петербургского диалога" по просьбе правления решает провести еще одно внеочередное собрание членов в первом квартале 2023 года, на котором будет принято решение о роспуске", - гласит текст решения.

Форум, учрежденный Владимиром Путиным и Герхардом Шредером, проводился с 2001 года, на него традиционно съезжались дипломаты, политики, бизнесмены, ученые и журналисты. В прошлом году он не состоялся из-за протеста, выраженного немецкой стороной, в связи с объявлением некоторых НКО нежелательными в России.

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента