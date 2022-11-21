ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:06

Московскую "яблочницу" задержали после участия в пацифистской акции

фото ЗакС политика Московскую "яблочницу" задержали после участия в пацифистской акции

Столичные правоохранители задержали активистку "Яблока" Марию Волох в кальянной, о чем сообщило издание Sota. Задержанию предшествовал визит силовиков к ней домой. На нее могут составить протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП).

Накануне вместе с тремя единомышленницами Волох провела пацифистскую акцию у здания Минобороны, в ходе которой ее участницы выразили желание скорейшего дипломатического решения российско-украинского конфликта.

Активистки были облачены в спецодежду. В ходе демонстрации они зажгли дымовые шашки. В Telegram-канале Волох сообщается, что по статье о дискредитации армии ее штрафовали уже два раза.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама