Суд в Москве не позволил "Руси сидящей" оспорить решение Минюста о запрете логотипа

Второй кассационный суд признал законными решения трех судебных инстанций, вставших на сторону Министерства юстиции в вопросе запрета эмблемы общественного движения "Русь сидящая", сообщил 21 ноября Legal.Report. Весной 2021 года Минюст обязал удалить с сайта организации логотип с изображением двуглавого орла в тюремной робе, заподозрив признаки надругательства над государственной символикой.

Фонд попытался оспорить такое решение министерства в суде. В административном иске говорилось, что в качестве эмблемы движение использовало рисунок художника-карикатуриста Алексея Меринова, причем автор изображения не ставил своей целью надругательство над гербом, а лишь выражал критическое отношение к российской пенитенциарной системе. Истец указывал на то, что символика не располагает признаками российского герба, поскольку лишена значимых его элементов, а также заявлял, что решения Минюста ущемляют права на свободу высказывания мнения.

Гагаринский суд Москвы при разбирательстве встал на сторону Минюста. Позже с его позицией солидаризировался Мосгорсуд. В свою очередь, судебная коллегия Второго КСОЮ пришла к выводу, что эмблема "Руси сидящей" является видоизмененным изображением герба России, что запрещено законодательством. В связи с этим в удовлетворении жалобы организации к Минюсту было отказано.