Суд в Архангельске отказался оправдать и реабилитировать умершего правозащитника Мохнаткина

Архангельский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов Сергея Мохнаткина, добивавшихся оправдания и последующей реабилитации покойного правозащитника, рассказала 22 ноября Sota.

В ходе судебного заседания адвокат Леонид Крикун заявил отвод судье, поскольку тот дважды отказал ему в праве на выступление, что юрист посчитал нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Само решение суда по делу Мохнаткина он охарактеризовал как предсказуемое.

"Мы [адвокаты Мохнаткина] предполагали, что может быть такое решение, но мы намерены продолжать обжаловать решение дальше — в Кассационный суд, а дальше в Европейский суд по правам человека, потому что решение по делу Сергея Евгеньевича ещё попадает под юрисдикцию этого суда", — сообщил Крикун в беседе с Sota.

В конце июля суд прекратил дело против Мохнаткина, заведенное по статьям о неуважении к суду (ч. 1 ст. 297 УК РФ) и о насилии в отношении сотрудника ФСИН (ч. 2 ст. 321 УК РФ), в связи с его смертью. Правозащитник скончался 28 мая 2020 года в московской больнице, где находился из-за полученной в колонии травмы позвоночника.