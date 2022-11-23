ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:37

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству требует признать издание Doxa экстремистским

фото ЗакС политика Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству требует признать издание Doxa экстремистским

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием признать экстремистской организацией студенческий журнал Doxa и запретить его в РФ, сообщается в Telegram-канале комиссии.

Парламентарии утверждают, что издание "действует в том числе из Германии". Проведённый анализ материалов, публикуемых данным медиа, послужил поводом для обращения в Генпрокуратуру, отметил глава комиссии Василий Пискарёв. 

По мнению депутатов, Doxa продвигает в медиапространстве "проукраинскую пропаганду" и призывает к участию в несанкционированных протестных мероприятиях, в том числе — к поджогам военкоматов и отделов полиции.

"Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены <...> советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов. Их усилия по вовлечению нашей молодежи в противоправную деятельность должны быть пресечены и получить соответствующую правовую оценку", - заключил Пискарёв.

Напомним также, в апреле 2022 года суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четырёх редакторов Doxa по статье о вовлечении несовершеннолетних в политические акции (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич, Владимире Метёлкине и Армене Арамяне.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама