Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству требует признать издание Doxa экстремистским

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием признать экстремистской организацией студенческий журнал Doxa и запретить его в РФ, сообщается в Telegram-канале комиссии.

Парламентарии утверждают, что издание "действует в том числе из Германии". Проведённый анализ материалов, публикуемых данным медиа, послужил поводом для обращения в Генпрокуратуру, отметил глава комиссии Василий Пискарёв.

По мнению депутатов, Doxa продвигает в медиапространстве "проукраинскую пропаганду" и призывает к участию в несанкционированных протестных мероприятиях, в том числе — к поджогам военкоматов и отделов полиции.

"Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены <...> советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов. Их усилия по вовлечению нашей молодежи в противоправную деятельность должны быть пресечены и получить соответствующую правовую оценку", - заключил Пискарёв.

Напомним также, в апреле 2022 года суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четырёх редакторов Doxa по статье о вовлечении несовершеннолетних в политические акции (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич, Владимире Метёлкине и Армене Арамяне.