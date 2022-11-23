Навальному не удалось опротестовать в суде очередное помещение в ШИЗО из-за некорректного обращения к охраннику

Отбывающему срок в колонии строгого режима оппозиционному политику Алексею Навальному не удалось оспорить в суде очередной срок в ШИЗО, который он получил из-за некорректного обращения к охраннику, информирует Sota в своём Telegram-канале.

Поводом для помещения Навального в штрафной изолятор послужило то обстоятельство, что вместо обращения по имени и отчеству к охраннику ИК-6 Владимирской области, он сказал ему "лейтенант Неймович".

Кроме того, в ходе заседания суда выяснилось, что администрация колонии не может предоставить видеозапись, на которой этот же лейтенант, как утверждает политик, лично разбрасывал листья, заставляя его их убирать. Сервер, на котором находилась запись, неожиданно сгорел.

Напомним, что с августа оппозиционер, признанный российским государством экстремистом и террористом, регулярно подвергается дисциплинарным взысканиям в колонии, раз за разом попадая в ШИЗО. На прошлой неделе Навальный сообщил о переводе в еще более строгие условия — в ПКТ.