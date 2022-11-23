Сергей Фургал объявил голодовку в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по делу об организации убийств бизнесменов (п."а","б","ж","з" ч.2 ст.105 УК), объявил голодовку в знак протеста против последних поступков судьи, передает издание Sotavision.

Защита бывшего чиновника рассказала о том, что суд решил ускорить процесс и не предоставил ей права на дополнительный допрос свидетелей по делу. Фактически суд завершил стадию предоставления доказательств со стороны адвокатов. Между тем, у защиты Фургала еще оставались ходатайства.

Напомним, что бывшего хабаровского губернатора, представляющего ЛДПР, задержали в июле 2020 года по дороге на работу и этапировали в Москву, где суд поместил его под арест. В защиту тогдашнего главы региона жители Хабаровска несколько месяцев выходили на протесты. Они требовали, чтобы следствие и суд проходили на территории края. Фургалу вменяются криминальные эпизоды середины 2000-х годов. Летом 2020-го президент Владимир Путин назначил врио губернатора однопартийца Фургала, Михаила Дегтярева, который впоследствии победил на выборах.