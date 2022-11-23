Яшину* продлили арест на полгода

Мещанский суд Москвы постановил продлить содержание под стражей политику Илье Яшину*, обвиняемому по делу о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК), передает издание Sota. В заключении он пробудет как минимум до 10 мая. Рассмотрение дела, следствие по которому завершилось в начале месяца, возобновится 29 ноября.

Яшин* безуспешно просил выпустить его под залог в размере 5,1 млн рублей, а также убеждал судью, что не собирается скрыться в Болгарии, где на него оформлена недвижимость. По логике оппозиционера, он мог бы сбежать от правосудия уже давно при наличии такового желания. На суд явилась группа поддержки Яшина* из десятков человек. Постановление суда они встретили неодобрительным скандированием.

Напомним, что бывшего депутата Красносельского округа преследуют из-за его ролика на собственном YouTube-канале: оппозиционер в одном из видео подверг сомнению официальное объяснение Минобороны событий в Буче и Ирпене. Ему грозит до десяти лет заключения.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента