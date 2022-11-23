В Петербурге хотят выдать ингушским силовикам сбежавшую от домашнего насилия девушку

Петербургские силовики задержали 18-летнюю Лейлу Гириеву из Ингушетии, которая скрывалась в городе от родственников, применявших к ней насилие. Сейчас она находится в 28 отделе полиции. В республике девушку подозревают в краже (ст. 158 УК). Сотрудники полиции намерены дождаться приезда ингушских коллег, чтобы отправить Гириеву на родину, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Александр Передрук.

Гириева рассказывала, что ее родные заставляли соблюдать религиозные обычаи, которые противоречили ее взглядом. В своих видеообращениях она рассказывала, что ее водили к имамам, чтобы "излечить от атеизма". По словам Гириевой, ее били, вынуждали принимать некие таблетки и водили к психиатрам. Утром 14 ноября она добровольно ушла из дома. Днем 23 ноября ее задержали в Центральном районе Петербурга. Поводом, вероятно, стало заявление родственников.

- Она объявлена в розыск, при этом никаких процессуальных документов сотрудники полиции оформлять не стали, ни протокола о задержании, ничего не было составлено, несмотря на требования защиты. Со слов полицейских, они будут ждать приезда сотрудников полиции из Ингушетии, чтобы доставлять ее уже туда, - рассказал Передрук.

Адвокат добавил, что передача Гириевой ингушским оперативникам возможна, пока она задержана на 48 часов, но для этого нужно как минимум оформить протокол о задержании.

Сейчас адвокат собирается обратиться в прокуратуру с жалобой на отсутствие оформления задержания его доверительницы должным образом.

- Будем ждать, когда приедут сотрудники из Ингушетии, чтобы понимать, какие основания для задержания. В любом случае необходимо понимать, было ли какое-нибудь решение о мере пресечения заочное или не было, - добавил адвокат.

Позже возле 28 отдела мужчины, представившиеся корреспондентке SOTA "негласными сотрудниками" отдела по борьбе с экстремизмом, задержали активиста Владислава Хорева, который помогал девушке уехать из Ингушетии. К отделу он пришел, чтобы поддержать Гириеву.

Напомним, в конце октября пограничники более десяти часов удерживали на границе с Грузией четырех сестер из Дагестана, которые также пытались скрыться от домашнего насилия. Родные заявили в правоохранительные органы о том, что они якобы украли 50 тысяч рублей. Сестрам удалось покинуть страну.

Константин Леньков