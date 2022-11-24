Реестр экстремистов и террористов претерпел рокировку с участием "навальнистов"

В четверг 24 ноября в реестре экстремистов и террористов, который ведет Росфимониторинг, произошли изменения, на которые обратил внимание профильный Telegram-канал "Обновление перечня террористов и экстремистов".

Утром в списке не обнаружилось 30-летнего бывшего координатора штаба Навального* в Иркутске Захара Сарапулова, в отношении которого продолжается преследование по делу о создании экстремистского сообщества.

Вместе с тем, в тот же день реестр пополнился другим бывшим главой штаба Навального* в Иркутске, 48-летним Сергеем Беспаловым, эмигрировавшим еще прошлой зимой. Компанию в списке экстремистов ему составил 40-летний бывший координатор штаба Навального* в Кемерово Станислав Калиниченко, тоже находящийся за пределами страны. Издание Sota обнаружило, что МВД объявило Беспалова и Калиниченко в розыск.