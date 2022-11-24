В столичном "Открытом пространстве" проводят обыск

Московские правоохранители явились с обыском в здание общественного коворкинга "Открытое пространство", где 24 ноября проходит вечер солидарности с фигурантами так называемого "тюменского дела" против шестерых антифашистов.

Как сообщает издание Sota, в помещение не пускают приехавшего на помощь адвоката. Нескольких участников встречи люди в форме поставили лицом к стене. Telegram-канал Avtozak live добавляет, что в ходе следственных действий задержали по меньшей мере двенадцать человек.

Отметим, что силовики навещают "Открытое пространство" в Москве регулярно, из-за чего заведению нынешним летом даже приходилось на несколько недель закрыться. Случаются визиты полиции и в петербургский филиал проекта.