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Новости 20:18

В столичном "Открытом пространстве" проводят обыск

фото ЗакС политика В столичном "Открытом пространстве" проводят обыск

Московские правоохранители явились с обыском в здание общественного коворкинга "Открытое пространство", где 24 ноября проходит вечер солидарности с фигурантами так называемого "тюменского дела" против шестерых антифашистов.

Как сообщает издание Sota, в помещение не пускают приехавшего на помощь адвоката. Нескольких участников встречи люди в форме поставили лицом к стене. Telegram-канал Avtozak live добавляет, что в ходе следственных действий задержали по меньшей мере двенадцать человек.

Отметим, что силовики навещают "Открытое пространство" в Москве регулярно, из-за чего заведению нынешним летом даже приходилось на несколько недель закрыться. Случаются визиты полиции и в петербургский филиал проекта.


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