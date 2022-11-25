Минюст внес Ройзмана*, Монгайт** и Гармажапову*** в реестр иноагентов

Министерство юстиции вечером 25 ноября обновило перечни иностранных агентов. Новые позиции появились в списках СМИ-иноагентов, физических лиц и незарегистрированных объединений с аналогичным статусом.

В перечень физлиц — иностранных агентов ведомство внесло экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, ведущую Анну Монгайт**, журналистку и общественную деятельницу Александру Гармажапову***, пермского политолога Виталия Ковина****, московского адвоката Илью Новикова***** и уфимского оппозиционера Федора Телина******. По версии Минюста, все они занимаются политической деятельностью, в качестве источника которой указана Украина. Исключением здесь стало Монгайт**, у которой также указано юрлицо телеканала "Дождь"*******.

В список СМИ-иноагентов Минюст включил журналистку Любовь Барабашову********, а в реестр незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентами, добавил транс-инициативную группу "Т-действие"*********.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Анну Монгайт в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Александру Гармажапову в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Виталия Ковина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Илью Новикова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Федора Телина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*******Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

********Минюст внёс Любовь Барабашову в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

*********Минюст внес "Т-действие" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента